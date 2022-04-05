Nisa bebeğin son durumu ne? Koca açıkladı
Pendik'te arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi. Sağlık Bakanı Koca da Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin, 3 gün önce kaldığı çocuk yuvasından ''kardio pulmoner arest'' sonucu kurum doktor ve hemşiresi refakatinde 112 ambulansıyla kalp ve solunum resüsitasyonu yapılarak saat 09.20'de hastanenin acil çocuk birimine getirildiği aktarıldı.
KRİTİK 48 SAAT
''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir."
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz."
İlgili Haberler
- Nisa bebeğin ölümüne ihmal incelemesi başlatıldı
- Tayfun Pirselimoğlu'nun filmi 'Kerr' 22 Nisan'da vizyonda
- Nisa bebeğin ölümüne ihmal incelemesi başlatıldı
Video Haberler
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
- Bakanlıktan İmamoğlu'na yanıt
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
- 'İnsanlar perişan, işçi perişan, yarıcı perişan'
- Lise öğrencisi genç kızın acı ölümü
- Galatasaray'da ayrılık!
- Meteoroloji açıkladı: Çamur yağacak
- Cübbeli Ahmet imam hatiplilerin ailelerine şaşırdı!
- İsmail Kartal ortaladı, Arda Güler attı!
- Kahvehaneye ateş açtılar: Çok sayıda yaralı
- Türk bilim insanlarına 'Haram' sansürü!
- Türk Büyükelçiliği tekrar Kiev'de
- Bakanlıktan 'fahiş fiyat' kararı