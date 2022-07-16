Nisanda 31 bin 541 lira olan ortalama kredi borcu mayısta 33 bin 408 liraya çıktı

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Mayıs 2022 ile ilgili yeni açıkladığı “Aylık Bülten”, bireysel kredi borcu olanların hızla artmaya devam ettiğini gösterdi.

Risk Merkezi’nin verilerine Mayıs 2022 sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı, Mayıs 2021 sonuna kıyasla 1 milyon 636 bin, Nisan 2022’ye kıyasla 120 bin artarak 36 milyon 172 bin kişi oldu. Toplam bireysel kredi borcu tutarı da, Mayıs 2021 sonuna kıyasla 302.5 milyar lira, Nisan 2022’ye kıyasla 71.3 milyar lira artarak 1 trilyon 208 milyar liraya yükseldi. Bu kapsamda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu (kredi riski) ise son bir yılda 26 bin 231 liradan 33 bin 408 liraya çıktı. Bu rakam Nisan 2022’de 31 bin 541 liraydı. Buna göre son bir ayda artış 1867 lira oldu.

‘TAŞIT’ ‘KONUT’U GEÇTİ

Kullanım türüne bakıldığında, konut kredisi borcu olanlar son bir yılda 2 milyon 522 binden 2 milyon 474 bin kişiye inerken borç tutarı 284.4 milyar liradan 341.9 milyar liraya yükseldi. Kişi başına ortalama borç ise 112 bin 776 liradan 138 bin 201 liraya çıktı. Taşıt kredisi kullananlar 473 binden 447 bin kişiye düşerken kredi hacmi 48.2 milyar liradan 67.6 milyar lira, ortalama borç 101 bin 919 liradan 151 bin 199 liraya yükseldi. İhtiyaç kredisi kullananlar ise 28 milyon 257 binden 28 milyon 728 bine çıktı.

Kredi hacmi 418 milyar liradan 534.9 milyar lira, ortalama borç 14 bin 793 liradan 18 bin 619 liraya ulaştı. Ayrıca bireysel kredi kartı kullananlar 28.3 milyondan 30.9 milyon kişi, borç tutarı 155.3 milyar liradan 264.1 milyar lira ve ortalama borç 5 bin 484 liradan 8 bin 538 liraya yükseldi.