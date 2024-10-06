Nişantaşı’nda restorana üst üste silahlı saldırı!
Şişli Nişantaşı'nda bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde bir restorana iki gece üst üste silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, işyerine kurşun yağdırdı.
Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek işyerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekibinin restoran girişinde ve önünde yaptığı incelemelerde mermilerin restoranın dış cephesine isabet ettiği tespit edildi. Polis saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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