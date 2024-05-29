Nişantaşı’nda trafikte 'önüme kırdın' kavgası: Araca çarpıp kaçtı
Şişli Nişantaşı’nda cadde üzerinde seyreden bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip kırdı. Diğer sürücü de sinyal verip onun önüne kırınca tartışma çıktı. Trafik ışıklarında tartışan iki sürücüden biri, diğerine çarparak kaçtı. Yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde seyir halinde olan bir sürücü, diğer sürücünün önüne sinyal verip direksiyonu kırıp geçti. Bu duruma sinirlenen diğer sürücü de onun önüne aynı şekilde sinyal verip kırdı.
Trafik ışıklarında duran iki sürücü ardından araçlarının içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğerinin aracına çarparak kaçtı. Diğer sürücü ise araçtan inerek birkaç metre peşinden koştu. Yaşananlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
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