'Nöbet tutma' eylemine katılan 5 öğretmen disiplin cezası almıştı: AYM kararını verdi!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:32

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:32

Diyarbakır Konukevi önünde 21 Ocak 2016'dan itibaren bir grup Eğitim-Sen üyesi ''Çocuklarımızın yaşam ve eğitim hakkı'' konulu nöbet tutma eylemi başlattı ev eylem sırasında açıklamalar yapıldı. Öğretmenler, disiplin soruşturması sonucunda ''kademe ilerleme cezası'' ile cezalandırıldı.

Bu cezaya karşı açılan davalar kesinleşince beş öğretmen, ''toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının'' ihlal edildiğini ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvurudu bulundu.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Yüksek Mahkeme, öğretmenlerin başvurusunda ''hak ihlali'' kararı verdi. AYM’nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararın gerekçesinde, şu tespitler yer aldı:

''Anayasa Mahkemesi, çok sayıdaki kararında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına gerekçesiz olarak veya Anayasa Mahkemesi’nce ortaya konulan kriterleri karşılamayan bir gerekçe ile yapılan müdahalelerin Anayasa'nın 34. maddesini ihlal edeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yapılan bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi için kamu makamları tarafından ortaya konulan gerekçelerin ilgili ve yeterli olması gerekir.

İstinaf kanun yolunda somut olaya konu eylemler ile uygulanan kural arasında açık, net, anlaşılır nitelikte objektif bir ilişkinin varlığının gösterilemediği gözetildiğinde başvurucuların disiplin cezası ile cezalandırılmalarının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğinin, ilgili ve yeterli gerekçeyle ortaya konulamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle başvuruya konu demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmayan müdahale nedeniyle Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.''

Anayasa Mahkemesi, başvurucu öğretmenlerin her birine 30'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine de karar verdi.