Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışma saatlerini güncelledi. Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:02
Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? Nüfus müdürlükleri hafta sonu açık mı?
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için yarın ve pazar günü nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 13-14 Mayıs'ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır." bilgisi verildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Nüfus Müdürlükleri mesailerine sabah saat 08:30'da başlayıp 12.30'ta öğle yemeği arası veriyor. 13.30'da tekrar mesaiye başlayan Nüfus Müdürlükleri, 16:30'da mesailerini bitiriyor.

 


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