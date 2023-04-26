Numan Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün akşam katıldığı ortak yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı gayet sağlıklı, programlara devam edecek" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ülke TV- Kanal 7 ortak yayınında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
"PROGRAMLARA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"
AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı seçim yoğunluğundan dolayı mide rahatsızlığı geçirdi. Bugün programlara kaldığı yerden devam edecek. Gayet sağlıklı. Akşamdan bir şey kalmadı gibi. Programlar devam edecek."
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