Nurdağı'nda yurttaşa baskı ve tehdit iddiası...

Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:04

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:04

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük can kaybı ve yıkımın yaşandığı Antep’in Nurdağı ilçesinde rezerv alan ilan edilen Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan vatandaşların rezerv alan çilesi devam ediyor. Mahalle sakinleri geçtiğimiz hafta kaymakamlıkta kendileriyle yapılan toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Yıldır’ın kendilerini “Ya teklifimizi kabul edin yoksa evinizin üzerinden yol geçiririz, yeşil alan ilan ederiz, ruhsat vermeyiz. Bir şey yapamazsınız” diyerek kendilerini tehdit ettiğini ve baskı yaptığını iddia etti.

"MAHKEME KARARINA RAĞMEN"

Yaklaşık iki yüz yurttaşın mağduriyet yaşadığı mahallede on altı vatandaşın hukuk mücadelesi sürüyor. Tahliye ve yıkım kararı verilen mahalle için 16 mahalle sakininin açtığı davada Antep 5’inci İdare Mahkemesi 7 Aralık 2024’te yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cumhuriyet’e konuşan mahalle sakinleri mahkeme kararına rağmen ev ve arsalarını vermeleri için baskı ve tehdide varan ısrarın sürdüğünü dile getiriyor. İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve TOKİ yetkililerinden oluşan heyet geçtiğimiz hafta ilçe kaymakamlık binasında Yavuz Selim Mahallesi sakinleriyle görüşmeye çağrıldı. Mahalle sakinlerini tek tek içeri alınıp, rezerv alanındaki ev ve arsalarının kendilerine sunulan teklif karşılığında vermeleri istendi. Tek tek konuşmaya itiraz eden mahalle sakinleri toplu halde görüşme yapmak istedi. Bunun üzerine üçerli, beşerli gruplar halinde mahalle sakinleriyle görüşülüp, kendilerine sunulan teklifleri kabul etmeleri, Antep 5’inci İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararından vazgeçmeleri istendi.

"ARSALARIMIZA KARŞILIK BİR ŞEY VERMİYORLAR"

Cumhuriyet’e yaşadıkları sıkıntıları anlatan Nurdağı Yavuz Selim Mahallesinde yaşayan Kadir Aydın çaresizlik içinde ne yapacaklarını bilemez hale geldiklerini belirtti. Kadir Aydın şu şekilde konuştu; “Mahalleliyi kaymakamlığa çağırıp bizlerle tek tek görüşmek istediler, mülakat yapıp işe girecekmiş gibi. ‘Görüşmeye tek tek girmek istemiyoruz, grup halinde konuşmak istiyoruz’ itiraz edince ‘o zaman sizi parça parça görüşmeye alalım’ dediler. Mahalleli olarak tekliflerinden ikna olmadık. Kaç tane eviniz varsa o kadar ev vereceğiz diyorlar ama arsalarımıza karşılık bir şey vermiyorlar. Diğer mahallelerde evleri yapıp teslim etmemişler ki, insanlar nasıl güvenip de evini versin.”

"BİZİ ON SEKİZ YIL BORÇLANADIRACAKLAR"

Kaymakamlıkta yapılan toplantıda herkese evinin karşılığı ev verileceği söylendi. Ayrıca vatandaşın evi ile verilen yeni evin değer farkının da iki yıl erteleme sonunda on sekiz yıla taksitlendirileceği bilgisi verildi. Ancak verilecek evlerin kaç metre kare ve değer farkının ne kadar olacağı hakkında vatandaşlara bilgi verilmedi. Borçlanmak ve evini vermek istemediğini belirten Kadir Aydın şu şekilde konuştu; “Benim evim bir dönümlük arsa içinde, yeri değerli, üç katlı evim var, sana üç daire veririz diyorlar, arsama karşılık bir şey vermiyorlar. Sana üç ev veririz ancak değer farkını senden alırız diyorlar. Senin evin eski, bizim yaptığımız yenidir, senden farkını alırız diyorlar. İki yıl ödeme yapmazsın, geri kalanı on sekiz yıl ödersin diyorlar. Arsam gittiği gibi beni de on sekiz yıl borçlandırmak istiyorlar. Sırtımıza da ne kadar borç yükleyeceklerini bilmiyoruz.”

"EVİNİZİN ÜZERİNDEN YOL GEÇİRİRİZ"

Yerinde dönüşüm istediklerini belirten Kadir Aydın şu şekilde konuştu; “Polemiğe girmemek için ben evimi de arsamı da kesinlikle vermeyeceğim dedim. Bu sefer hayali bir yol çizmişler, üç komşum ile benim evim aynı hizada. Evlerimizin üstünden ve altından yol geçmesine rağmen, Belediye Başkanı Mehmet Yıldır kaymakamlıkta yapılan toplantıda bize ‘sizin evlerinizden yol geçiririz, orasını yeşil alan yaparız, size ruhsat vermeyiz, sana bir şey yaptırmayız’ diye gözdağı verip, baskı yapıyor, üstü kapalı tehdit ediyor. Bize diyorlar ki gidin mahkemeden davanızı geri çekin, davadan vazgeçin, bir an önce evlerinizin yıkımına başlayalım. Mahalleden hiç kimse ikna olmadı, hiç kimse evini, arsasını vermek istemiyor. Mahalleli belediye başkanından da, kaymakamdan da çekiniyor, korkuyorlar. Evlerin yıkım ihalesini alan firma yetkilisi gelmiş, ben mahkeme kararı dinlemem, evlerinizi yıkarım diye baskı yapıyor. Derdimizi kimseye anlatamıyoruz, taraf tutan kanallar gelip haberimizi yapmıyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Atatürk Mahallesinde vatandaşların evlerini yıktılar, iki yıl oldu hala evleri teslim etmediler. Yapılan evleri geziyoruz, evler dar, dükkanlar küçük, evler birbirine çok yakın. TOKİ evine taşınan komşularımız tavandan su akıyor, alt katı su bastı, üste konuşulan altta duyuluyor diyorlar ve evlerden çok şikayetçiler.”

"HAK ARAMAK SUÇ MU?"

Haklarını aradıkları için kendilerine baskı yapıldığını belirten Kadir Aydın; “Hakkımızı aradığımız için Nurdağı’nın en kötü insanları olduk. Biz devlete karşı çıkmıyoruz ki, sadece hakkımızı savunuyoruz, hakkımızı almak istiyoruz. Vatandaşlar konuşmaya, hakkını savunmaya korkar hale geldi, belediyede, kaymakamlıkta işim görülmez diye çekiniyorlar. Antep’ten gelen Çevre ve Şehircilik görevlileri nasıl olsa mahkeme bir gün bitecek, biz bekleriz, yine kazanır ve evlerinizi yıkarız, bize boşa uğraşıyorsunuz diyorlar. Biz zorbalıkla evlerimizi alıp, yıkmak istiyorlar, proje çizdik, sizin yıkılmayan evleriniz bizim projemize engel teşkil ediyor, görüntü kirliliği yapıyor, evlerinizi yıkacağız diye bize baskı yapıyorlar.”