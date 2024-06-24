O anlar kamerada... Araç ile TIR çarpıştı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 24.06.2024 - 09:36

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Kızık köy yolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarım deposuna giriş yapmak için dönüş yapmakta olan M.Ö. idaresindeki TIR'a karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.A., kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.