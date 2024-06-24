O anlar kamerada... Araç ile TIR çarpıştı!

Karaman’da hafif ticari aracın dönüş yapan tıra çarpması güvenlik kamerasına yansırken, kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 09:36
O anlar kamerada... Araç ile TIR çarpıştı!
Abone Ol google-news

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Kızık köy yolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarım deposuna giriş yapmak için dönüş yapmakta olan M.Ö. idaresindeki TIR'a karşı yönden gelen C.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki yurttaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı C.A., kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


KARAMAN haberleri kaza haberleri Ticari araç haberleri hafif ticari araç haberleri

İlgili Haberler

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tekirdağ'dan İstanbul yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Tekirdağ'dan İstanbul yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu

Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu
Alkollü araç kullandığı için tutuklanan Justin Timberlake'in görüntüleri gündem oldu

Alkollü araç kullandığı için tutuklanan Justin Timberlake'in görüntüleri gündem oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler