Alkollü araç kullandığı için tutuklanan Justin Timberlake'in görüntüleri gündem oldu

Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 23.06.2024 - 16:46

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalanan ve tutuklanan Justin Timberlake'in, mayıs ayında verdiği bir konserde, kan çanağı gözlerle performans sergilediğini gösteren video, internette viral oldu.

TikTok'ta yayınlanan görüntülerde, 43 yaşındaki pop yıldızının kıpkırmızı olan gözleri dikkat çekiyor.

Alkolik bir görünüm sergilediğini düşünen endişeli hayranları, Timberlake için, "Mahvolmuş görünüyorsun. Yardım almalısın" benzeri yorumlar yazdı. Ancak tüm endişelere rağmen ünlü şarkıcı, tutuklanma sonrası Chicago'daki ilk performansında sorunsuz bir şekilde sahneye çıktı.

Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıklamıştı. Timberlake'in 26 Temmuz'da Sag Harbor mahkemesine uzaktan bağlantı yoluyla çıkması planlanıyor.

Tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamayı Page Six'e yapan Timberlake, "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz. İniş çıkışlarımız oldu. Destekleriniz için teşekür ederim" demişti.