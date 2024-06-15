O anlar kamerada... Kaçan kurbanlık boğa paniğe neden oldu

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:51

Güncelleme: 15.06.2024 - 13:17

Olay, bugün sabah saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarından satın alınan kurbanlık boğa, araca bindirilirken kaçtı.

Ara sokaklarda koşturan boğa paniğe neden olurken, sahibine de zor anlar yaşattı. Bir kamyonetin tepesine çıkan yurttaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraştı.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık, yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak sahibine teslim edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, araca bindirilemeye çalışan boğanın kamyonete saldırdığı ve olay yerine belediye ekiplerinin geldiği görüldü.

Yaşanan ilginç anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.