O anlar kamerada... Kaçan kurbanlık boğa paniğe neden oldu
Büyükçekmece'de kurban pazarından satın alınan bir boğa, araca bindirildiği sırada kaçtı. Sokaklarda koşturan boğa, yanına kimseyi yanaştırmayınca uyuşturucu iğne ile bayıltıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Olay, bugün sabah saatlerinde Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Kurban pazarından satın alınan kurbanlık boğa, araca bindirilirken kaçtı.
Ara sokaklarda koşturan boğa paniğe neden olurken, sahibine de zor anlar yaşattı. Bir kamyonetin tepesine çıkan yurttaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraştı.
Yanına kimseyi yaklaştırmayan kurbanlık, yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak sahibine teslim edildi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, araca bindirilemeye çalışan boğanın kamyonete saldırdığı ve olay yerine belediye ekiplerinin geldiği görüldü.
Yaşanan ilginç anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- Şimşek'in yeni vergi paketi belli oldu
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- AKP’nin yeni anayasa formülü masada
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu