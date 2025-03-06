O anlar kamerada: Minibüsü iterek çalmaya kalkıştılar!

Mardin'in Derik ilçesinde 2 şüphelinin, park halindeki minibüsü iterek çalmaya kalkıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada: Minibüsü iterek çalmaya kalkıştılar!
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DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:30

Olay, saat 03.30 sıralarında Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

2 kişi, plakası öğrenilemeyen park halindeki minibüsü iterek çalmaya çalıştı.

Hareket eden minibüs, park halindeki otomobile çarptı. Bunun üzerine şüpheliler, minibüsü bırakıp olay yerinden kaçtı.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #mardin #Minibüs #hırsızlık

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