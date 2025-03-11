O anlar kamerada: Restoranın önündeki balonları çaldılar!
Sultangazi'de 2 kadın kampanya nedeniyle süslenen bir restoranın girişindeki balonları kopararak uzaklaştı. Kadınların balonları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Bir restoranın önü, kampanya nedeniyle balonlarla süslendi.
Sabah saatlerinde restorana gelen çalışanlar, balonların yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, iki kadının çakmakla balonların iplerini yakarak kestiğini ve ardından balonları alarak uzaklaştıklarını gördü.
"MERDİVENLE ÇIKIP SÜSLEDİĞİMİZ YERLERİ MERDİVEN KULLANMADAN KOPARMIŞ"
Restoran çalışanı Yunus Özataş, "Dün bir kampanyamız vardı, bir balon süslemesi yaptık dükkanın çerçeve etrafına. Akşam mesai saati bitiminde eve gittiğimizde normal bir gündü. Sabah geldik balonlar yok. Açtık kamera kaydını, iki tane hanımefendi kameradan net bir şekilde görünüyor. Süslediğimiz balonları ne gibi bir ihtiyaçları vardı, almış gitmişler.
Bizim merdivenle çıkıp süslediğimiz yerleri, kendisi merdiven kullanmadan koparmış. Tebrik etmek lazım, çok profesyonelce bir hırsızlık ama lüzumsuz bir olay olmuş. Balon yani, altında üstünde bir şey yok. Bir ekmek, bir aş, su olsa, çalsa belki diyeceğiz biz insan olarak aç bıraktık, balonun ne gibi bir ihtiyacı olabilir" dedi.
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