O anlar kameralara yansıdı... Ölüm halı sahada yakaladı!

Gümüşhane’de gittiği halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağırkaya'nın kalp krizi geçirdiği anlar, halı sahanın kameraları tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:48
O anlar kameralara yansıdı... Ölüm halı sahada yakaladı!
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Gümüşhane merkezde bulunan bir halı saha kompleksinde dün gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İbrahim Sağırkaya (40), maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı.

Arkadaşlarının yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları futbol oynamaya devam ederken, Sağırkaya’nın hareket etmediğini fark eden arkadaşları bir süre sonra talihsiz adamın yanına geldi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki Sağırkaya, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli, ikisi kız ve 1’i erkek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenilen Sağırkaya’nın cenazesi, yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.


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