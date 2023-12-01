O anlar kameraya yansıdı... Çatıdan sarkıp afiş astı
Tokat'ta hiçbir tedbir almadan çatıdan sarkıp reklam afişi asmaya çalışan işçi, kamera ile görüntülendi.
Tokat'ın Zile ilçesi Amasya Caddesi'nde bir reklam firması çalışanı 3 katlı binanın çatısına çıktı.
Çalışan, hiçbir tedbir almadan çatıdan sarkıp reklam afişi asmaya çalıştı.
O anlar kameraya yansırken afiş 30 dakikalık çalışma ile çatıya asıldı.
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