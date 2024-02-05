O fotoğrafı gündem oldu: CHP’li Gürsel Tekin ‘pudra şekeriyle’ yanıt verdi

AKP’nin İzmir adayı Hamza Dağ’ın alkollü mekanlara gezdiği ziyaretteki fotoğrafı gündem oldu. Söz konusu fotoğrafa CHP’li Gürsel Tekin ‘pudra şekeriyle’ yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:29
O fotoğrafı gündem oldu: CHP’li Gürsel Tekin ‘pudra şekeriyle’ yanıt verdi
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AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte kentte alkollü mekânları gezerek oy istedi. 

Kordon ve Gül Sokak’ta akşam saatinde elinde gülle alkolü işletmeleri gezen Dağ, yurttaşlara kendini tanıtarak oylarına talip olduğunu söyledi.

Hamza Dağ’ın bu ziyaretteki fotoğrafı ise sosyal medyada gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Gürsel Tekin, söz konusu fotoğrafa sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Tekin’in paylaşımı şu şekilde: 

“Sn. Hamza Dağ. Sizi bu fotoğrafla değil porselen tabakta pudra şekeri çekenlerle fotoğrafınızla hatırlıyoruz.

İçki satan bir mekanda sarışın kadınlarla fotoğrafınız İzmir'i yansıtmaz. Bir mesaj da vermez.

İzmir demokrasinin şehridir. Çetelerle, narkotik bağımlıları ile olmaz.

Siz şunu anlatın,

- Hukukun üstünlüğü konusunda ne diyorsunuz?

- Neden İzmir yatırım alamıyor, ayrımcılığa uğruyor?

- İzmir Belediyesi'ni vakıflara, zümrelere, şahıslara teslim edecek misiniz?

- Partiniz hangi şehri yönetse  ihanet etti. İhanet etmek için takiyye yapmaya ne kadar devam edeceksiniz?”


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