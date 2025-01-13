O ilçede 'cenaze yemeği' ve 'düğün okusu' adetine son verildi

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:58

Uzun yıllardır Tavas ilçesi ve mahallelerinde gelenek olarak sürdürülen cenaze sahiplerinin pide yaptırması geleneği ile düğün sahiplerinin okuluk dağıtması tavsiye kararı ile uygulamadan kaldırıldı.

Alınan karar ile ilgili açıklama yapan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, “Yıllardır ilçemizde cenaze evlerinde pide yaptırılıp gelenlere ikram edilmesi geleneği sürdürülüyor. Maalesef halkımız en acı gününde masrafa giriyor ve cenazesinin acısını yaşamak yerine yemek yaptırma derdine düşüyor. İçinde pidecilerimizin de lokantacılarımızın da olduğu geniş çaplı kent konseyi toplantısı yaparak, bu uygulamayı kaldırma kararı aldık" dedi.

"ONLARI BU DERTTEN KURTARDIK"

Tatık şöyle konuştu:

"Biz bu uygulamayı istemiyorduk. Ancak kaldırılması için Tavas Kent Konseyinde istişare yaparak, herkesin görüşünü alarak yapmak istedik. Tüm tarafların da onayıyla cenaze evlerinde yemek verilmesinin ve düğünlerde okuluk dağılmasının son bulması için ilçemizde tavsiye kararı aldık.

Hatta komşuların evlerinden yemek yapıp, cenaze evine götürmesi yönünde tavsiye kararı aldık. Vatandaşımız cenazesi olduğunda çadır derdine de düşüyordu. Belediye olarak çadır aldık. Onları bu dertten de kurtardık. Kararın uygulanmasıyla cenaze sahipleri rahat edecek."