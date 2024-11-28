O ülkedeki grev THY seferlerini etkiledi!
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), yarın İtalya'da yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul" denildi.
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