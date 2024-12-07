Öcalan'dan eğitim almış... MİT, PKK/KCK'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirdi!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nin kadın örgütlenmesi PAJK'ın sözde sorumlularından "Jiyan Herdem" kod adlı Mürvet Gülsever'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Gülsever'in Suriye’de terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı aktarıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992'de katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Mürvet Gülsever, MİT'in hedef listesine alındı.
Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında "casusluk" yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen terörist Gülsever'in, Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.
Teröristin tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan MİT, Gülsever'i Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta atışla etkisiz hale getirdi.
ÖCALAN'IN YANINDA EĞİTİM ALMIŞ!
Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüten Gülsever'in, Suriye'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması PAJK Meclisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.
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