Odatv'nin yeni yayın yönetmeni belli oldu

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:38

Odatv'de, Serdar Cebe ile yolların ayrılmasıyla boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna gelen isim belli oldu.

Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet gazetesinden ayrılan Toygun Atilla, Odatv'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu.

Atilla, Hürriyet ile ayrılığını “29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık. Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçü lisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola.” sözleriyle duyurmuştu.