Odatv'nin yeni yayın yönetmeni belli oldu
Odatv'nin yeni genel yayın yönetmeni Hürriyet ile yollarını ayıran Toygun Atilla oldu.
Odatv'de, Serdar Cebe ile yolların ayrılmasıyla boşalan genel yayın yönetmenliği koltuğuna gelen isim belli oldu.
Geçen günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürriyet gazetesinden ayrılan Toygun Atilla, Odatv'nin yeni genel yayın yönetmeni oldu.
Atilla, Hürriyet ile ayrılığını “29 yıl önce 21 yaşında kapısından girdiğim ve yıllarca tutku ile çalıştığım Hürriyet’ten emekliliğimizi isteyerek alnımız açık, başımız dik olarak ayrıldık. Acısı ile tatlısı ile bir ömür geçirdik. Sürçü lisan ettiklerimiz, bilmeden kalbini kırdıklarımız olduysa affola.” sözleriyle duyurmuştu.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- AKP'de beklenmedik karar: Bırakıyor
- Erdoğan hakkında çarpıcı iddia
- AKP'li vekilden tartışma yaratacak açıklama
- Eski AKP'li vekil Alevi ve Kürt yurttaşları hedef aldı
- CHP kapatılabilir, önde gelen isimleri tutuklanabilir
- Abdurrahman Dilipak'tan bir garip itiraf
- Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
- THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu
- Hiç kimse şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez