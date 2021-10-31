Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu: Türk bayrağı baskılı 3 bin balon uçuruldu

31 Ekim 2021 Pazar, 14:20

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında, Ödemiş'te ilçe stadında düzenlenen törende Kaymakam Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yurttaşların bayramını kutladı.

Programa Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Uyan, Başsavcı Vekili Mert Aşkaroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Emniyet Müdürü Hasan Özge de katıldı.

Saraçoğlu Caddesinde de yerel bir televizyon kanalı ve Ödemiş Belediyesi işbirliğiyle 3 bin Türk bayrağı baskılı balon uçuruldu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe katılan yurttaşlardan Şefika Ayvaz, 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla yaşadıklarını belirterek "Böyle bayramları çok özlemişiz" dedi.