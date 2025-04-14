ODTÜ Felsefe Bölümü’nün kurucusu Prof. Dr. Teo Grünberg hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:45

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:45

ODTÜ Felsefe Bölümü’nün kurucularından dünyaca ünlü mantıkçı Prof. Dr. Teo Grünberg 98 yaşında hayatını kaybetti.

Grünberg’in naaşı, 16 Nisan 2025 tarihinde saat 12.00’de ODTÜ Beşeri Bilimler Binası B14 Amfisinde düzenlenecek anma töreninin ardından saat 14.00’te Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda defnedilecek.

Cumhuriyet yazarı Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Teo Grünberg'ın vefatı üzerine şunları yazdı:

"Değerli hocam; ODTÜ Felsefe Bölümü’nün kurucusu, eski başkanı; Türkiye’nin en önemli, değerli felsefecilerinden birisi olan Prof. Dr. Teo Grünberg’i dün kaybettik. Çok üzgünüm. Ülkemiz için büyük kayıp. Ailesine, yakınlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Onu hiç unutmayacağız."

Değerli hocam; ODTÜ Felsefe Bölümü’nün kurucusu, eski başkanı; Türkiye’nin en önemli, değerli felsefecilerinden birisi olan Prof. Dr. Teo Grünberg’i dün kaybettik. Çok üzgünüm. Ülkemiz için büyük kayıp. Ailesine, yakınlarına sabır, başsağlığı diliyorum. Onu hiç unutmayacağız.??¦? pic.twitter.com/YBSpjEKKAY — Örsan Öymen (@orsanoymen1965) April 14, 2025

TEO GRÜNBERG KİMDİR?

1927 yılında İstanbul’da doğdu. 1964’te İstanbul Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı, 1966’da ODTÜ Beşeri İlimler Bölümü’nde göreve başladı; 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Lise Modern Mantık Reform Komisyonu üyesi, 1967-1976 yıllarında lise felsefe öğretmenlerine hizmet içi modern mantık yaz kursları öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1979 yılında profesör oldu.

1982-1983’te ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün, 1983-1994’te ODTÜ Felsefe Bölümü’nün başkanlığını yürüten ve 1994’te emekli olan Teo Grünberg, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü’ne değer görüldü.

Bir bölümü uluslararası dergilerde yayınlanmış otuzu aşkın makale ve bildirisi ile on beş kitabı bulunan Teo Grünberg, Türkiye Felsefe Kurumu, Türk Felsefe Derneği, ve European Society for Analytic Philosophy üyesidir.