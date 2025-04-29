ODTÜ'de 13 yıl sonra ilk eylem... 'Kötüler direnişe çağırıyor'
13 yıl aradan sonra bir kez daha 'Kötüler Direnişe Çağırıyor' adlı bir yürüyüş gerçekleştiren ODTÜ'lü öğrenciler, "Bizler kötüyüz, ODTÜ'ye polisi biz soktuk, Fırat Nehri'ne siyanürü biz döktük" ifadeleriyle, iktidarın politikalarını ironik bir dille eleştirdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenciler, 13 yıl aradan sonra bir kez daha "Kötüler Direnişe Çağırıyor" adlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.
Üzerinde "Emir kulu" ve "1312" yazan maskelerle ve “Biz kötüyüz çünkü” yazılı dövizlerle kampüs içinde yürüyüş yapan öğrenciler, polisin orantısız müdahalesini ve iktidarın politikalarını ironik bir dille eleştirdi.
Öğrenciler yürüyüş sırasında "Bizler kötüyüz, ODTÜ'ye polisi biz soktuk, Fırat Nehri'ne siyanürü biz döktük. Biz kötüyüz, yaptığımız kötülükleri yazabilecek bir gazeteciyi bile özgür bırakmadık" ifadelerini kullandı.
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