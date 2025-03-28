ODTÜ'ye gece yarısı polis baskını!

ODTÜ'ye polis baskını gerçekleştirildiği bildirildi. Gözaltına alınan öğrenciler olduğu öğrenildi.

ODTÜ'ye gece yarısı polis baskını!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 02:28

ODTÜ’de, kampüs içinde yer alan boykot etkinlikleri ve çadırlar 01.45'te polis tarafından basıldı. 

BirGün'ün aktardığına göre, polislerin kampüs içine kadar girdiği öğrenilirken, gözaltına alınanların olduğu paylaşıldı.

Gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz söz konusu görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi.


Etiketler: #ODTÜ #polis

İlgili Haberler

Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı

Dün abluka kaldırılmıştı: ODTÜ'de öğrencilerin eylemine polis barikatı
ODTÜ’deki eylemde 30 gözaltı

ODTÜ’deki eylemde 30 gözaltı
Eylemleri bugün de sürüyor: ODTÜ öğrencilerinden rektörlük önünde açıklama

Eylemleri bugün de sürüyor: ODTÜ öğrencilerinden rektörlük önünde açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler