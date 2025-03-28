ODTÜ'ye gece yarısı polis baskını!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 02:28

Güncelleme: 28.03.2025 - 02:28

ODTÜ’de, kampüs içinde yer alan boykot etkinlikleri ve çadırlar 01.45'te polis tarafından basıldı.

BirGün'ün aktardığına göre, polislerin kampüs içine kadar girdiği öğrenilirken, gözaltına alınanların olduğu paylaşıldı.

Gözaltı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz söz konusu görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi.