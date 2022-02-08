'Onur Yürüyüşü'ne katılan 8 kişi beraat etti
İstanbul Beyoğlu’ndaki ‘LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için haklarında ‘kanuna aykırı yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 8 kişi beraat etti.
Beyoğlu’nda 26 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 'LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılan ve polis müdahalesiyle karşılaşan LGBTİQ+ aktivistlerinden 8’i gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında iddianame hazırlanan 8 kişinin, ‘kanuna aykırı yürüyüşe katılmak ve ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak’ suçlamasıyla 6’şar aydan 3’er yıla kadar hapsi istenmişti.
Davanın İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan karar duruşmasına, sanıkların avukatı Sevda Nur Bayram ile 4 sanık katıldı.
AVUKAT SEVDA NUR BAYRAM: BERAATLARINI TALEP EDERİZ
Avukat Sevda Nur Bayram, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyerek, “Görüntülerde ihtar ve gözaltına alınma anına ilişkin bir şey yok. Görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine gerek yok. Müvekkillerin beraatını talep ederiz” dedi.
SAVCI BERAATLARINI İSTEDİ
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı da söz konusu eylemlerin şiddet ve tehdit unsuru içermemesi gerekçesiyle tüm sanıkların beraatı yönünde karar verilmesini istedi.
8 SANIĞA DA BERAAT
Kararını açıklayan mahkeme, atılı suçun unsurlarının oluşmadığının anlaşıldığını belirterek, sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi.
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