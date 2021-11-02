Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 8 kişi hakim karşısında: Yasak kararı ve polis görüntüleri dosyada yok

02 Kasım 2021 Salı, 15:31

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan ilk duruşmaya, tüm sanıklar ve avukatları katıldı.

“ANAYASAL HAKKIMIZI KULLANDIK”

İlk savunmalarını yapan sanıklar, Onur Yürüyüşü’ne sosyal medyadan gördükleri çağrı üzerine katıldıklarını, o gün için alınmış herhangi bir yasaktan haberlerinin olmadığını ve polisin ihtar yapmadan kendilerini gözaltına aldığını ifade ederek anayasal haklarını kullandıklarını söyledi.

Sanık avukatı Sevda Nur Bayram da müvekkillerinin anayasal haklarını kullandıklarını, iddianameye konu herhangi bir suç unsurunun oluşmadığını ve polisin ihtar yapmadan gözaltı işlemi yaptığını belirtti.

“YASAKLAMA KARARI VE POLİS GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA YOK”

Avukat Bayram, iddianamede kaymakamlığın 26 Haziran'a ilişkin yasaklama kararının ve kolluk görüntülerinin olmadığını vurguladı.

Mahkeme, 26 Haziran'a ilişkin alınmış gösteri ve yürüyüş yasağı kararının istenmesi için kaymakamlığa, kamera görüntülerinin gönderilmesi için de emniyete yazı yazılmasına karar vererek davayı erteledi.

“AYRIMCILIĞIN SUÇ OLDUĞUNU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen bir grup, sanıklara destek verdi. Grup adına yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu yıl LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 8 arkadaşımıza dava açıldı. Yapılan gözaltıların hukuksuz olduğunu biliyoruz. Göz korkutmak için açtığınız davalar da engellemeleriniz de örgütlü mücadelemizi yıldıramaz. Yürüyüş yapmak anayasal hakkımız ve hiçbir kaymakamlık yasağı, hiçbir genelge bunun önüne geçemez. Onur Yürüyüşü engellenemez. Suç diye gösterdikleri şey ayrımcılık. Gökkuşağına dahi tahammülü olmayanlara karşı ayrımcılığın suç olduğunu söylemeye devam edeceğiz.”

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

LGBTİ+ Onur Yürüyüşü için 26 Haziran’da Miss Sokak’ta toplanan kalabalığa polis müdahale etmişti. Polisin, eylemi izleyen AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ı boynuna bastırarak gözaltına alması da tepki çekmişti.