ODTÜ'deki bahar şenliğinde 'terör propagandası' iddiasına gözaltı
Ankara'da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bahar şenliğinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2'si ODTÜ öğrencisi 16 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, ODTÜ'de önceki gün gerçekleştirilen bahar şenliğinde yürüyüş sırasında terör örgütü lehine sloganlar atıp, etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları ile yasa dışı pankart taşıyanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesindeki soruşturma kapsamında yapılan fotoğraf analiz çalışması sonucunda tespit edilen 16 şüpheli, bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasa dışı yayın ve örgütsel dokümana el konuldu.
2'Sİ ODTÜ ÖĞRENCİSİ
Şüphelilerden 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 şüphelinin daha önce 'silahlı terör örgütü üyesi' olmak, 'terör örgütü propagandası yapmak', 2 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' ve 'görev yaptırmamak için direnmek', 2 şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından adli işlem kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
- Göçük altında kalan işçi 8 saat sonra kurtarıldı
- Benim kimliğim niye siyasete konu oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- İşte Kılıçdaroğlu'nun 'adayı'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- Yüksek sıcaklığa dikkat: 77 yıllık rekor kırılacak!
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- Usta oyuncu Aydemir Akbaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!