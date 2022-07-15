Ödünç aldıkları araçla çocuk parkına uçtular: 1 ölü, 1 yaralı
İzmit'te, 2 genç ödünç aldıkları hafif ticari araçla parka uçtu. Kazada Yusuf Derin (21) hayatını kaybetti, arkadaşı Enes Karabulut (19) ağır yaralandı.
İzmit'te dün Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut bir tanıdıklarından ödünç aldıkları hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Saat 03.30 sıralarında Malta Mahallesi'nde bulunan Piotr Wilcynski Bulvarı'na gelen sürücü Yusuf Demir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç kaldırıma çarparak savruldu.
İki ağacı deviren araç, çocuk parkına çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Derin ve arkadaşı Enes Karabulut'u Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.
Yusuf Derin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Karabulut'un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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