Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Ahmet Zeki Eren ofisinde eski ortağı S.Y. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 13:17
Ofisinde eski ortağı tarafından öldürüldü
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Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Vişne Sokak’ta, 13 Kasım gece saatlerinde demir satış işi yapan Ahmet Zeki Eren’in ofisinden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler, polise haber verdi.

TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vurulan Ahmet Zeki Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Ahmet Zeki Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

ORTAK İŞ YAPIYORLARMIŞ

Eren’i öldürdüğü belirlenen S.Y. bir süre sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. S.Y.’nin daha önce Eren ile birlikte ortak iş yaptıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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