Oğluna veda mesajı atıp, eşinin beylik tabancasıyla kendini vurdu

Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:34

Güncelleme: 14.08.2024 - 15:34

Sağlık Mahallesi Rahmet Sokak’ta bulunan apartmanda edinilen bilgiye göre, olaydan bir süre önce Z.B., oğluna veda mesajı attı. "Dayanamıyorum’, "yapamıyorum" gibi ifadelerin bulunduğu mesajın ardından Z.B., emekli uzman çavuş olan eşinin beylik tabancasıyla kendini yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Z.B’nin eşi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Z.B.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.



