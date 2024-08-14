Oğluna veda mesajı atıp, eşinin beylik tabancasıyla kendini vurdu

Bolu’da oğluna veda mesajı atan kadın, eşinin beylik tabancasıyla kendini yaraladı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 14.08.2024 - 15:34
Oğluna veda mesajı atıp, eşinin beylik tabancasıyla kendini vurdu
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Sağlık Mahallesi Rahmet Sokak’ta bulunan apartmanda edinilen bilgiye göre, olaydan bir süre önce Z.B., oğluna veda mesajı attı. "Dayanamıyorum’, "yapamıyorum" gibi ifadelerin bulunduğu mesajın ardından Z.B., emekli uzman çavuş olan eşinin beylik tabancasıyla kendini yaraladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evde ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Z.B’nin eşi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Z.B.’nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.


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