Maganda kazara kendini vurdu!

Samsun’da düğünde tabancayla havaya ateş açan bir kişi silahı beline koyarken kazara kendini vurdu.

İHA
Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:40
Maganda kazara kendini vurdu!
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası A.D.(54), komşusunun düğün töreninde tabancayla havaya ateş açtıktan sonra silahı beline koyarken kazara silah ateş aldı. 

Kendini sağ bacağından yaralayan A.D. kardeşi tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis, yaralının hastaneye getirildiği minibüste yaralıya ait 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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