Oğlunun düğününde evli olduğunu kadını öldürüp, kızını yaralamıştı: 1,5 yıl sonra yakalandı!

1,5 yıl önce oğlunun düğününde salona gelip, boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uçar’ı tabancayla başından vurup öldüren, hamile kızını da bacağından yaralayıp kaçan Yaşar Uçar, saklandığı ahırda yakalandı. Uçar’ın üstünde bir miktar döviz ve Türk Lirası ile 991 bin TL değerinde altın kemer ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:26
Oğlunun düğününde evli olduğunu kadını öldürüp, kızını yaralamıştı: 1,5 yıl sonra yakalandı!
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Elazığ'da Doğukent Mahallesi'nde 14 Ekim 2022’de bir düğünde dehşet anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Yaşar Uçar (47), oğlunun düğünü için geldiği salonda tabancayla boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uçar’ı (45) başından, hamile kızı M.G.’yi de bacağından vurdu. Yaşar Uçar kaçarken, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yasemin Uçar kurtarılamadı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Yaşar Uçar’ın yakalanmamak için belli aralıklarla şehir değiştirdiği, bulunduğu şehirde sık sık farklı adres kullandığı, yakın akrabalarıyla görüşmek için tekrar Elazığ’da Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan bir adrese geleceği tespit edildi.

AHIRDA YAKALANDI!

Yaşar Uçar, adrese düzenlenen operasyonda, ahırda samanlık içerisinde yakalandı. Yapılan üst aramasında iç çamaşırına gizlenmiş bin 170 dolar, 200 euro, 3 bin 125 Türk Lirası, 991 bin lira değerinde 437 gram altın kemer ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yaşar Uçar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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