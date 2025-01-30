Oğlunun öğretmenine yumruk atan veliye para cezası

Yayınlanma: 30.01.2025 - 17:11

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:39

Sarıyer’de öğrenci velisi Ali Çarık, oğlunun okuluna gittiği sırada, daha önce de tartıştığı öğretmen Necla Ö. ile koridorda karşılaştı. Çarık, iddiaya göre öğretmenin kendisine dalga geçer gibi konuştuğunu öne sürerek yumruk attı. Darp raporu alan öğretmen, Çarık’tan şikayetçi oldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ali Çarık "kamu görevlisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ali Çarık ifadesinde, öğretmen Necla Ö.'yü oğluna kötü muamele ettiği gerekçesiyle daha önce şikayet ettiğini belirterek, “Oğlum beni arayıp bir odaya kapatıldığını söyledi. Okula gittiğimde Necla öğretmen bana dalga geçer gibi konuştu. Çocuğumun ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlıkla vurduğum için pişmanım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çarık’ın "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Ancak mahkeme para cezasına hükmetti.