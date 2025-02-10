Oğluyla birlikte kardan otomobil yaptı: '2025 model, tek bir kusuru var...'

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışının ardından Abdurrahman Gezer (53) ile oğlu Abdullah Gezer (17), evlerinin önünde kardan otomobil yaptı.

Oğluyla birlikte kardan otomobil yaptı: '2025 model, tek bir kusuru var...'
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:59

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Yoğun karı fırsat bilen Abdurrahman Gezer ile oğlu Abdullah Gezer, Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak'taki evlerinin önüne, 4 günlük çaba sonucunda kardan otomobil yaptı.

"TEK BİR KUSURU VAR"

Gezer, "Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok. Kazası yok. Tek bir kusuru var. Güneşi görünce utancından eriyor" dedi. 


Etiketler: #kar yağışı #Kayseri

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