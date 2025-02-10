Oğluyla birlikte kardan otomobil yaptı: '2025 model, tek bir kusuru var...'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 11:59

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:00

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Yoğun karı fırsat bilen Abdurrahman Gezer ile oğlu Abdullah Gezer, Selçuklu Mahallesi Altınkılıç Sokak'taki evlerinin önüne, 4 günlük çaba sonucunda kardan otomobil yaptı.

"TEK BİR KUSURU VAR"

Gezer, "Aracımız 2025 model. Hiç değişeni yok. Kazası yok. Tek bir kusuru var. Güneşi görünce utancından eriyor" dedi.