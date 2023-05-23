Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:33

Güncelleme: 23.05.2023 - 16:33

Tokat'ta saat 13.00 sıralarında, Reşadiye-Aybastı kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) idaresindeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı (48) idaresindeki 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Suna Kayıcı (48) hayatını kaybetti.

Sürücüler Abdullah Kayıcı ve Ahmet Eraslan ile servisteki 6'sı öğrenci, 2'si öğretmen 8 kişi ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı, Suna Kayıcı’nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.



