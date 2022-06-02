Öğrenci yurdunda şok ölüm: 10. kattan düştü

02 Haziran 2022 Perşembe, 03:05

İstanbul Ataşehir'de öğrenci yurdunda kalan bir öğrenci 10. kattan aşağı düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrencinin öldüğünü belirledi. Yaşamını yitiren Soner T. isimli öğrencinin dengesini kaybederek mi yoksa intihar mı ettiği polis tarafından araştırılıyor.

Olay, saat 00.00 sıralarında, İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde bulunan Yeditepe Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Bir kişinin yere düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Soner T. olduğunu öğrenilen öğrencinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 10. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.

"YURTTA YAŞANAN OLAYA İLİŞKİN RESİM PAYLAŞMAYIN, HAKKINIZDA İŞLEM YAPILIR"

Yaşanan olayın ardından Yeditepe Üniversitesi'nde bugün yapılacak bütün sınavlar ertelendi. Üniversite bölüm gruplarına gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece yaşadığımız elim olay dolayısıyla, bugün (02.06.2022) yapılacak olan tüm sınavlar, ödev teslimleri ve sorumluluklar ertelenmiştir. Hepimizin başı sağ olsun."

"Arkadaşlar rektörlük kararı ile yurtta yaşanan bu olay hakkında en ufak resim ve ilgili bişey paylaşılmada hakkında işlem yapılacaktır. Bilginiz olsun. Rektör iletti."

Ardından Yeditepe Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"2 Haziran 2022 Perşembe günü yapılacak sınavlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihlerimizi öğrencilerimizle paylaşacağız."