Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğrenciler burs ve kredi zammını protesto etti: Gözaltılar var!

Öğrenciler burs ve kredi zammını protesto etti: Gözaltılar var!

6.01.2026 07:53:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Öğrenciler burs ve kredi zammını protesto etti: Gözaltılar var!

Öğrenci Kolektifleri, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyüş düzenledi. Taksim'deki yürüyüşte 7 kişi gözaltına alındı.

Öğrenci Kolektifleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinde 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı yürüyüş düzenledi. 

Öğrenciler "NATO'ya 11.5 Milyar TL, Üniversiteliye 4 bin TL. Savaşa Değil Eğitime Bütçe" pankartı ve "Yoksulluğa mahkum olmayacağız" sloganıyla yürüdü. 

Taksim'de yürüyüşlerine izin verilmeyen gruba polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı. 

İlgili Konular: #öğrenci #burs #gözaltı #Protesto

İlgili Haberler

2026 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu mu? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu?
2026 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu mu? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu? 2026 yılında KYK burslarına yapılacak zam oranı sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, 2026 KYK burs ve kredi miktarı belli oldu mu? KYK burs ödeme tarihi belli oldu mu?
Son Dakika... 2026 yılının burs ve kredi miktarı belli oldu!
Son Dakika... 2026 yılının burs ve kredi miktarı belli oldu! Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK ücreti 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Ekrem İmamoğlu duyurdu: 100 bin öğrenciye 2 milyar TL burs
Ekrem İmamoğlu duyurdu: 100 bin öğrenciye 2 milyar TL burs Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin İstanbul'daki öğrencilere bu yıl verilecek bursları duyurdu.