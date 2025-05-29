Öğrenciyi sınıfın ortasında darp eden öğretmen hakkında karar verildi!

Karaköprü ilçesindeki Şerife Özden Başarı Ortaokulu'nda iddiaya göre; A.K. adlı öğretmen, 5’inci sınıfta okuyan 10 yaşındaki M.S. adlı öğrenciyi sınıf ortamında darp etti. Hastaneye götürülen öğrenci için darp raporu alınırken, okula çağrılan polis ekipleri öğretmeni gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan yazılı bir açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Mayıs 2025 günü Karaköprü Şerife Özden Başarı Ortaokulunda görevli bir öğretmen tarafından bir öğrencimizin darp edilmesi olayı üzerine okul yönetimi tarafından durum tutanak altına alınmıştır. Söz konusu öğretmen, hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alınmış ve devamında tutuklanmıştır. Valiliğimiz tarafından yakından takip edilen olayla ilgili olarak müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmış ve öğretmen görevden uzaklaştırılmıştır."