Öğretim üyesinin kızına üniversitede özel kadro

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ay başında İngiliz dili ve edebiyatı bölümü için 1 kişilik araştırma görevlisi kadrosu ilanı yayımladı. Giriş sınavından 83 alan K.T’nin ortalama puanı, sınav puanı nedeniyle 92.66’dan 90.5’e geriledi. 93 alan Merve Betül Görmez’in ortalama puanı ise 88.87’den 92’ye yükseldi. Böylece Görmez, kadroya asil olarak girdi; K.T. ise yedek olarak belirlendi.

Görmez’in, araştırma görevlisi kadrosunun açıldığı bölümde görev yapan bir öğretim üyesinin kızı olması ise dikkat çekti. Baba Aydın Görmez, aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu’nun da müdürü. Ayrıca söz konusu üniversitede hemşire olarak da çalışan Betül Görmez’in dayısı ise Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray.