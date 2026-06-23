Cumhuriyet Gazetesi Logo
Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

23.06.2026 19:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, öğrencilerin heyecanla beklediği karne dağıtım törenlerinin ardından 26 Haziran Cuma günü resmi olarak sona eriyor. Peki, Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Peki, Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

SEMİNERLER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran ayının son haftasında öğrencilerin karne almasıyla birlikte resmen tamamlanıyor. Yapılan resmi duyuru doğrultusunda; 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

SEMİNERLER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran ayının son haftasında öğrencilerin karne almasıyla birlikte resmen tamamlanıyor. Yapılan resmi duyuru doğrultusunda; 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

İlgili Konular: #öğretmen #MEB #seminer

İlgili Haberler

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik konusu, 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 1999-2008 arası SGK girişliler için kademeli emeklilik çıkacak mı?
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak? Steam yaz indirimleri ile birlikte binlerce oyunda yüzde 90'a varan indirimler yaşanacak. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 2026 Steam yaz indirimleri ayın kaçında başlayacak?
2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?
2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür? Adli tatil tarihi, adliyelerde işi olan vatandaşlar, avukatlar ve yargı mensupları tarafından her yıl yakından takip ediliyor. Peki, 2026 adli tatil ne zaman başlayacak? Adli tatilde hangi davalar görülür?
665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri bilet fiyatları
665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri bilet fiyatları Geleneksel Türk sporunun en köklü organizasyonlarından olan olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 665. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Peki, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman yapılacak? 2026 Kırkpınar Yağlı Güreşleri bilet fiyatları