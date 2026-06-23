Öğretmen seminerleri için geri sayım başladı. Peki, Öğretmen seminerleri yüz yüze mi olacak? 29 - 30 Haziran öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

SEMİNERLER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran ayının son haftasında öğrencilerin karne almasıyla birlikte resmen tamamlanıyor. Yapılan resmi duyuru doğrultusunda; 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

SEMİNERLER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran ayının son haftasında öğrencilerin karne almasıyla birlikte resmen tamamlanıyor. Yapılan resmi duyuru doğrultusunda; 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan öğretmen seminerleri bu yıl yüz yüze değil, çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.