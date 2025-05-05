Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiasına inceleme

Niğde Valiliği, kent merkezindeki ortaokulda öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiasına inceleme
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 19:23

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında öğretmenin öğrenciyi darbettiği yönünde yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkezinde bulunan bir ortaokulda görevli öğretmen Ö.C. ile öğrenci Ö.B.K. arasında yaşandığı iddia edilen olay, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşır ulaşmaz gerekli inceleme ve soruşturma süreci ivedilikle başlatılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte olup gelişmeler Valiliğimizce yakından takip edilmektedir."


Etiketler: #açıklama #inceleme #öğretmen

İlgili Haberler

Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu

Anaokulu öğretmeni yol kenarında yaralı bulundu
Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler