Öğretmenlerin eylemine polis müdahalesi: Gözaltına alınanlar hakkında yeni gelişme

Bugün ve dün taleplerini dile getirmek isteyen öğretmenler polis müdahalesi ve ablukası ile karşı karşıya kaldı. Çok sayıda öğretmen gözaltına alınırken eyleme destek veren Eğitim Sen üyelerine de gözaltı yapıldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve MYK üyesi Özlem Tolu ile Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube emekçilerinden Umut Can Allahverdi'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şubeden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Gözaltına alınan sendika yöneticilerimiz ve çalışanımızın işlemleri daha sonra tamamlanırken, tüm gözaltılar sona erdi ve arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Demokratik haklarını kullanarak seslerini duyurmaya çalışan öğretmenlere yönelik müdahaleyi kabul etmiyor; sendikal hak ve özgürlükleri hedef alan uygulamalara karşı dayanışmayı büyütmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."