Oğuzhan Uğur'a sosyal medyada 'Cübbeli' tepkisi: Ahmet Mahmut Ünlü 'Mevzular Açık Mikrofon'a çıkıyor...

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:04

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:14

Son dönemde politikacıları YouTube kanalı Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon programında ağırlayan Oğuzhan Uğur bu kez dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"CEMAAT LİDERİNİ KONUK ALMAK İSTİYORUM"

Oğuzhan Uğur, H.K.G. davasının görüldüğü gün, bir cemaat liderini programına davet etmek istediğini açıkladı.

Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’den bir cemaat liderini konuk almak istiyorum. #MevzularAcıkMikrofon"

Oğuzhan Uğur'un çağrısı, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

CÜBBELİ AHMET, MEVZULAR AÇIK MİKROFON'A ÇIKACAK

Kısa süre sonra Uğur'un davetine yanıt kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

Oğuzhan Uğur daha sonra şu paylaşımı yaptı:

"Hızlı geri dönüş için teşekkürler. Konumuz tarikatlar. “Sorum var” diyorsanız yorumlara buyurunuz."

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Uğur'un tam da, 6 yaşındaki çocuğun tarikat şeyhi babasının rızasıyla sistematik olarak cinsel istismara uğramasına ilişkin davanın ilk duruşmasının görüldüğü gün bu çağrıyı yapması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Pek çok yurttaş, söz konusu hamleyi tarikat 'liderlerine' söz hakkı tanımak, reklamlarını yapmak ve kendilerini savunma fırsatı verilmesi şeklinde yorumladı ve ünlü yayıncıya tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...