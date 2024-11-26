Okul arazisi ‘ticaret’ alanı olmayacak

Yayınlanma: 26.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.11.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, planın şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu belirterek konuyu yargıya taşındı. İstanbul 19. İdare Mahkemesi, imar planına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, söz konusu işlemin kamu yararına ve hukuka uygun bulunmadığı ifade edildi. Kararda planda etki alanı içinde eşdeğer alan ayrılmadığı ifade edildi ve planın imar mevzuatına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

‘KURALA UYULMAMIŞ’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Esenyurt’ta bir parselin kamu adına geçmesiyle birlikte bu planın yapıldığını ifade eden Gülten, “Esenyurt Kıraç’ta 1021 ada 1 parselin kamu adına geçmesi koşuluyla Uskumru’daki araziyi ‘özel okul ve ticaret alanı’ olarak belirlemiş. Esenyurt’taki arazinin üzerinde özel bir meslek lisesi var. Buranın devredilmesi karşılığında bir plan yapılmış. Plan teknik açıdan doğru değil. Bu planlar kendi bölgesiyle işler. Bir bölgede okul alanının planı değiştirilirse yine aynı bölgede okul arazisi belirlenmesi gerekir. Bu planda kural işletilmemiş. Konuyu yargıya taşıdık ve mahkeme bizim gerekçelerimizi uygun görerek yürütmeyi durdurma kararı verdi” dedi.