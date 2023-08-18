Okul inşaatında beton mikserinin hortumu çarptı, ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden ortaokul inşaatında meydana gelen olayda; beton mikserinin hortumunun çarptığı genç işçi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:30
Okul inşaatında beton mikserinin hortumu çarptı, ağır yaralandı
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Cumhuriyet Mahallesi Okul Caddesi’nde yapımı devam eden ortaokul inşaatında, gece saat 00.00 sıralarında operatör Yasin M.’nin (32) kullandığı beton dökme işlemi yapan makinenin hortumu, inşaatın birinci katında çalışan işçi Fuat U.’ya (24) çarptı.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan genç yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, araçla İnegöl’deki özel bir hastaneye götürüldü.

İlk tedavinin ardından genç işçi, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

OPERATÖR GÖZALTINDA

Genç işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Operatör Yasin M. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Ambulans Bursa

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