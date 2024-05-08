Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek öldüren yabancı uyruklu öğrenci, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 08.05.2024 - 15:25
Son Dakika... Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklamaya sevk edildi
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Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Irak uyruklu Y.K., emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 

TUTUKLANMASI İSTENDİ

Savcılığa çıkarılan Suça Sürüklenen Çocuk (SÇÇ) Y.K., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.


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