Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme

Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürünü silahla ateş ederek öldüren yabancı uyruklu öğrenci adliyeye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 14:15
Türkiye bu vahşeti konuşuyor... Okul müdürünü silahla öldüren öğrenci hakkında yeni gelişme
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Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede, yabancı uyruklu öğrenci Y.K, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) dün silahla ateş etmişti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.


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