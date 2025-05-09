Okul önlerinde 'uyuşturucu' alarmı: Çok sayıda gözaltı!

Adana’da okul önlerini mesken tutan uyuşturucu bağımlılarına yönelik yapılan denetimlerde 43 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Okul önlerinde 'uyuşturucu' alarmı: Çok sayıda gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:49

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotimler 2-8 Mayıs tarihleri arasında okul önlerinde uyuşturucuya yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalar çerçevesinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda toplamda 120 gram bonzai, 1.86 gram bonzai ham maddesi, 15.4 gram esrar, 22 adet uyuşturucu hap ve 0.99 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu

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