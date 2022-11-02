Okul önünde uyuşturucu ve muşta ile yakalandı
Konya'nın Kulu ilçesinde, polisin okul önünde şüphe üzerine durdurduğu B.E.'nin (19) üzerinde 20 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile muşta ele geçirildi. B.E., 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki okulun önünde devriye görevi yaptığı sırada, öğrencilerin öğle molasına çıkmasına az zaman kala B.E.'nin okul çevresinde gezdiğini fark etti.
SUÇ KAYDI KABARIK
Polis, durumundan şüphelendiği B.E.'yi durdurdu. 'Hırsızlık', 'tehdit', 'yaralama' suçlarından 13 kaydının bulunduğu belirlenen B.E.'nin üst aramasında ise 20 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 7 tabanca fişeği ve muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
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