Okul önünde uyuşturucu ve muşta ile yakalandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:19

Kulu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki okulun önünde devriye görevi yaptığı sırada, öğrencilerin öğle molasına çıkmasına az zaman kala B.E.'nin okul çevresinde gezdiğini fark etti.

SUÇ KAYDI KABARIK

Polis, durumundan şüphelendiği B.E.'yi durdurdu. 'Hırsızlık', 'tehdit', 'yaralama' suçlarından 13 kaydının bulunduğu belirlenen B.E.'nin üst aramasında ise 20 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, 7 tabanca fişeği ve muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde bulundurmak ve ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.