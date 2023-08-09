Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2023 okul servis ücretleri ne kadar olacak?

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:03

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:04

Okulların başlamasını kısa bir süre kalmışken çocuklarını okul servisine yazdırmak isteyen veliler, okul servis ücretlerinin ne kadar odluğunu merak etti. Toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Yapılan zamdan kilometre başına aylık ve yıllık servis ücretleri de etkilendi. Peki, okul servis ücretleri ne kadar oldu? Yeni dönemde okul servis ücretleri ne kadar olacak? İşte zamlı okul servis ücretleri...

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu.

ESKİ İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADARDI?

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

25 km'yi aşan km için 16,61 TL